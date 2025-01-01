Алёна Бронникова С пермской дочерней компании «Газпрома» взыскивают почти 1,8 млрд рублей В суд поступил иск о взыскании задолженности по договорам подряда Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В сентябре в Арбитражный суд Пермского края поступил иск ООО «Спецмонтажсервис» к АО «Газпром газораспределение Пермь». Согласно определению, опубликованному в картотеке арбитражных дел, заявление было принято к производству 6 октября.

В документе указано, что истец требует взыскать с пермской дочки «Газпрома» задолженность по договорам подряда и проценты за пользование чужими денежными средствами с последующим начислением по день фактического исполнения денежного обязательства. Сумма требований составляет 1,78 млрд руб.

Дело назначено к рассмотрению в предварительном заседании 16 ноября.

По информации Checko, ООО «Спецмонтажсервис» было зарегистрировано в Перми в 2004 году. Компания занимается строительством инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения и газоснабжения. Уставный капитал составляет 10,5 тыс. руб. По итогам прошлого года выручка организации сложилась в 1,6 млрд руб., чистая прибыль — в 248,2 млн руб. Учредителем является Михаил Опарин, владелец ещё четырёх действующий ООО в Перми: «Вертикаль», агрофирма «Савлек», «Каматрансстрой» и «Гаранс-Проект».

