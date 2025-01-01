Ветеранам СВО в Пермском крае не предоставляли льготу на посещение спортклуба Прокуратура потребовала у организации установить скидки Поделиться Твитнуть

В Очёрском округе Пермского края прокуратура добилась от местного физкультурно-спортивного клуба льгот для ветеранов боевых действий, участников СВО и их семей при оказании платных услуг. Нарушение было выявлено при проверке соблюдения законодательства.

«Установлено, что, в нарушение требований закона, в Положении об оказании платных услуг местного физкультурно-спортивного клуба отсутствовали льготы для ветеранов боевых действий, участников СВО и членов их семей», — сообщает пресс-служба краевого надзорного органа.

Прокурор подал протест на Положение об организации. В результате клуб привёл нормативный акт в соответствие с действующим законодательством. В частности, для данной категории получателей льгот были установлены цены на платные услуги в 50% их стоимости.

