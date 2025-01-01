Поставки молочной продукции из Прикамья в Казахстан и Киргизию выросли вдвое С начала года на экспорт было отправлено 39 тонн продукции Поделиться Твитнуть

Поставки молочной продукции из Прикамья в Казахстан и Киргизию выросли в 2025 году в два раза по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает краевое минэкономразвития со ссылкой на Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

«С начала 2025 года из Пермского края отправлено 39 т молочной продукции (сухая сыворотка и сухое обезжиренное молоко) в Казахстан и Кыргызстан. Это вдвое больше, чем за аналогичный период предыдущего года (19,5 т)», — отмечает ведомство.

Только в сентябре контролирующие органы Россельхознадзора проверили доставку партии сухого обезжиренного молока в Киргизию объёмом 19,5 тонн. Товар был перевезён в полном соответствии с установленными санитарно-гигиеническими нормами и требованиями ЕЭС. Вся продукция прошла контроль качества в лаборатории Екатеринбурга.

