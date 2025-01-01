Дом.ру банк предлагает расчётно-кассовое обслуживание для бизнеса любого уровня и масштаба Пакет РКО «Оптимальный» — пример выгодного соотношения стоимости и набора опций Поделиться Твитнуть

Фото: АО КБ «Урал ФД»

Взаимовыгодное сотрудничество с банком начинается с расчётно-кассового обслуживания. Банк Дом.ру (финансовый бренд АО КБ «Урал ФД») стремится предоставить удобные и современные финансовые решения для разных потребностей бизнеса и предлагает широкий выбор тарифов как для начинающих, так и для опытных предпринимателей.

С появлением в линейке РКО пакета «Оптимальный» всё больше предпринимателей выбирают Дом.ру банк в качестве финансового партнёра. Тариф разработан для представителей малого и среднего бизнеса. Он сочетает в себе приемлемую стоимость и комфортные условия для расчётов с поставщиками, заказчиками и сотрудниками.

В составе предложения:

— бесплатное открытие счёта онлайн;

— переводы на счета физических лиц до 300 тыс. руб. в месяц;

— приём наличных денежных средств до 200 тыс. руб. в месяц;

— начисление процентов на остаток — 1% (max 4 тыс. руб.);

— платежи в бюджет и внутри банка бесплатно;

— выписки в электронной форме бесплатно;

— зарплатный проект;

— персональный клиентский менеджер.

Сбалансированный набор опций позволяет сократить расходы, а благодаря качественному сопровождению, оперативной поддержке и технологичному интернет-банку предприниматель может делегировать рутинные задачи опытным специалистам и сосредоточиться на главном — развитии бизнеса.

Оформить пакет «Оптимальный» можно за 1500 руб. в месяц.

Более подробно о тарифе «Оптимальный» — на сайте, в офисах по обслуживанию корпоративных клиентов и по тел. 8-800-100-10-40. Откройте расчётный счёт онлайн по ссылке.

Дом.ру банк — финансовый бренд АО КБ «Урал ФД», универсальная лицензия ЦБ РФ № 249 от 09.04.2020

Реклама. АО КБ "Урал ФД". erid: 5C7FMwReQKpJ3U93TjS9VFxaumR3Y2zDaizkbXTFq1nP27cbPcTugUhUGaL7S3zV

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.