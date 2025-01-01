Пермский технопарк вошёл в пятёрку лучших по стране Данные приведены на основе XI Национального рейтинга технопарков России Поделиться Твитнуть

В Москве, в рамках международного инвестиционно-промышленного форума озвучены результаты XI Национального рейтинга технопарков России, который проводится с 2015 года.

В этом году при составлении рейтинга был проанализирован 41 технопарк из 23 регионов России. Первые три места заняли промышленный технопарк «Технопарк-Мордовия», технопарк в сфере высоких технологий «Жигулёвская долина» (Самарская обл.) и технопарк «Элма» (Москва) соответственно. Технопарк «Семёновский» из Москвы расположился на четвёртой строке рейтинга. Пермский технопарк в сфере высоких технологий Morion Digital входит в топ-5 уже шестой год подряд — в XI Национальном рейтинге технопарков России он занял пятое место.

Добавим, что ежегодно рейтинг составляет Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России при поддержке федеральных минпромторга и минэкономразвития. Как поясняет пресс-служба Ассоциации, рейтинг определяет территории, которые наиболее привлекательны для создания новых производств и инновационных технологий, а также для реализации промышленных проектов.

«Формирование итогов ежегодно осуществляет экспертный совет с участием представителей федеральных министерств, институтов развития и делового сообщества. Это позволяет отражать объективную картину развития технопарков. В этом году мы усилили методику: новые критерии учитывают вызовы низкоуглеродного развития, цифровизации и внедрения передовых технологий», — объясняет директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Михаил Лабудин.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.