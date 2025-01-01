Пермяк отсудил почти 200 тысяч рублей за просрочку при установке окон Компания не хотела отдавать ему уплаченные деньги и не проводила никакие работы по монтажу Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Управление Роспотребнадзора в Пермском крае через суд взыскало с ООО «Меридиан» деньги за неисполнение обязательств по соглашению, за отказ в выплате компенсации за просрочку, за моральный ущерб, а также штрафы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно представленным материалам, между потребителем и ООО «Меридиан» был заключён контракт на изготовление и установку конструкций из ПВХ, предусматривающий работы по производству, доставке и монтажу оконных блоков, выполненных из поливинилхлоридных материалов.

Потребитель внёс предоплату в размере 35 тыс. руб. наличными. Однако в установленный соглашением срок работы по изготовлению и установке ПВХ-конструкций компанией «Меридиан» произведены не были. Поэтому мужчина направил в адрес компании официальную претензию с требованием расторгнуть контракт и вернуть уплаченные деньги. Несмотря на это, работы не были выполнены, а средства ему не вернули.

В связи с этим представители регуправления Роспотребнадзора обратились в суд в интересах потребителя с иском к ООО «Меридиан». Ведомство потребовало взыскать с компании сумму предоплаты по договору в размере 35 тыс. руб., пени за каждый день просрочки исполнения работ (услуг) в размере 1579 руб. (общая сумма — более 52 600 руб.), пени за задержку в удовлетворении требований потребителя, установленных законом «О защите прав потребителей» (33 169 руб.), компенсацию морального вреда в сумме 100 тыс. руб., а также штрафа за отказ добровольно удовлетворить требования потребителя в размере половины от общей суммы, присуждённой судом.

Суд частично удовлетворил исковые требования Роспотребнадзора и обязал ООО «Меридиан» выплатить потребителю внесенные по договору деньги в размере 35 тыс. руб., неустойку за нарушение сроков выполнения работ в размере 52 650 руб., неустойку за нарушение сроков удовлетворения требований потребителя в размере 33 169 руб., компенсацию морального вреда в размере 10 тыс. руб. и штраф 65 409 руб.

