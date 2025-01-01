В Пермском крае 11 дней ищут пропавшего без вести мужчину В конце сентября он ушёл из дома и не вернулся Поделиться Твитнуть

Фото: группа Поисковый отряд ПрикамьеПоиск" ВКонтакте

В Октябрьском округе Пермского края с 27 сентября ищут 37-летнего Виталия Филимонова. Родственники сообщают, что он ушёл из дома в п. Сарс и пропал без вести. Последний раз его видели 28 сентября.

Как рассказал брат пропавшего «Новому компаньону», Виталия последний раз видели около восьми часов вечера 28 сентября, когда он шёл по грунтовой дороге в сторону д. Верх-Шуртан. Расстояние до деревни составляет около 12 км, рядом с дорогой, где его видели, находятся дачи. Брат с отцом обошли дачи, но не смогли найти пропавшего.

У родных есть предположение, что Виталий мог заночевать в лесу и замёрзнуть, поскольку ночь была холодной, а он был легко одет, на ногах у него были только сланцы. Мужчина имеет инвалидность с детства, нуждается в медицинской помощи.

Волонтёры поискового отряда «ПрикамьеПоиск» опубликовали ориентировку, в которой уточняется, что на вид Виталию около 35 лет, рост 178 см, телосложение худощавое, волосы, борода и усы светло-русые, глаза голубые. В день пропажи был одет в синюю куртку, тёмные штаны и чёрную шапку.

Под постом ВКонтакте подписчики сообщили, что видели похожего мужчину сначала 2 октября в Барде, где он попросил помочь доехать до Чернушки, а затем 4 октября, когда он шёл пешком от Чернушки в сторону Куеды.

Брат Виталия уверен, что речь в комментариях не о нём. По его словам, он не мог никуда уехать.

Родственники просят неравнодушных людей и волонтёров помочь в поисках пропавшего. Чтобы сообщить возможные сведения о нём, можно связаться с волонтёрами по тел.: +7 (922) 345-67-02 или 112.

