На СВО погиб военнослужащий из Прикамья Станислав Соловьёв Его похоронят на малой родине 9 октября Поделиться Твитнуть

Во время российской спецоперации на территории Украины погиб новоильинец Станислав Соловьёв. Об этом сообщили в администрации Нытвенского муниципального округа на официальной странице ВКонтакте.

В СВО он участвовал в качестве старшего стрелка в мотострелковом подразделении. Как и когда он погиб, местные власти не уточнили. Также не сообщается, сколько ему было лет.

Военнослужащего проводят в последний путь 9 октября. Церемония прощания с рядовым Станиславом Соловьевым начнётся в 10:00 в Доме досуга в п. Новоильинский (ул. Первомайская, 36). Гражданская панихида начнётся в 11:00.

В администрации принесли соболезнования родным и близким погибшего солдата.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.