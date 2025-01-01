В Минздраве Прикамья объяснили сокращение числа пунктов скорой помощи в 2,5 раза Наблюдается тенденция к снижению числа медицинских работников Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае зафиксировано значительное уменьшение числа пунктов скорой медицинской помощи (СМП). По данным Пермьстата, с 2017 года количество этих пунктов сократилось почти в 2,5 раза: от 41 пункта восемь лет назад до 17 станций в настоящее время.

В региональном министерстве здравоохранения агентству «ФедералПресс» пояснили, что сокращение связано с реорганизацией службы СМП, проводимой в соответствии с требованиями Минздрава РФ по всей стране. Целью реорганизации является повышение качества, доступности и оперативности медицинской помощи, а также сокращение времени прибытия бригад СМП на вызов.

Представители ведомства подчеркнули, что все подразделения продолжают функционировать, и сокращений персонала не было. Реорганизация заключалась в том, что отделения скорой помощи при центральных районных больницах были интегрированы в более крупные станции и отделения, что уменьшило общее число юридических лиц, при этом сохранив существующие подразделения в качестве подстанций.

Согласно данным Пермьстата, в регионе также наблюдается тенденция к снижению числа медицинских работников: с 13 424 чел. в 2017 году до 12 257 в 2024-м. В прошлом году в среднем на одного медицинского работника приходилось 90 жителей.

