Среди многодетных семей в Перми распределили 63 участка

Константин Долгановский

В департаменте земельных отношений администрации Перми объявили о распределении 63 наделов земли среди многодетных семей. Участки, выделенные под индивидуальное жилищное строительство, расположены в Орджоникидзевском районе. Каждый надел имеет площадь от 601 до 700 кв. м.

Для всех территорий предусмотрена техническая возможность подключения к электричеству и газовым сетям. Муниципалитет планирует реализовать проекты по обеспечению водоснабжением и созданию улично-дорожной сети в 2025-2026 годах в рамках соответствующих программ.

Напомним, в текущем году пермским многодетным семьям было выделено 296 участков земли общей площадью 17,48 га. Эти участки расположены как в самой Перми, так и в Пермском МО. С целью сокращения очереди на получение земли, с 2019 года многодетным семьям предлагается альтернатива — денежная компенсация в 250 тыс. руб. В 2025 году этой возможностью воспользовались 296 семей, получив в общей сложности 74 млн руб.

