Лжесотрудник Центробанка лишил пенсионера в Перми 4 млн рублей

В Перми пожилой мужчина стал жертвой обмана, потеряв более 4 млн руб., доверившись мошеннику, представившемуся работником Центробанка. Об этом сообщили в УМВД России по Перми.

В полицию с заявлением о мошенничестве, совершенном против него, обратился 67-летний пермяк. Как выяснили полицейские с его слов, ему позвонил неизвестный, назвавшийся сотрудником Центрального Банка России. Звонивший заявил, что от имени пенсионера была произведена финансовая поддержка террористической организации, и его сбережения подвергаются риску. Мошенник убедил пенсионера снять все деньги со своего банковского счёта, поместить их в пакет и отдать курьеру. Потерпевший снял 4,2 млн руб. и передал их неизвестному возле одного из домов на ул. Подлесной. Только спустя неделю пожилой человек понял, что его обманули.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Полиция призывает граждан к бдительности и советует придерживаться простых правил безопасности. Главное — не следовать указаниям, полученным по телефону, при совершении финансовых операций.

