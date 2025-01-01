Суд обязал больницу в Прикамье вернуть пациенту потраченные на лекарства деньги Пострадавшему также возместили моральный ущерб Поделиться Твитнуть

фото предоставлено прокуратурой Пермского края

По ходатайству прокурора с лечебного учреждения в Пермском крае взыскали денежные средства, потраченные местным жителем на самостоятельную покупку медикаментов.

Проверка Нытвенской районной прокуратуры выявила, что пациент больницы не получал своевременно необходимые лекарственные средства в течение продолжительного времени.

Из-за ненадлежащего обеспечения, несмотря на положенную ему льготу, он был вынужден самостоятельно приобретать требуемые препараты.

Прокурор подал в суд иск с требованием обязать медицинское учреждение возместить нанесённый моральный ущерб, а также компенсировать личные финансовые затраты пациента.

Суд удовлетворил требования прокуратуры: с больницы взысканы средства на возмещение стоимости лекарств в размере, превышающем 25 тыс. руб., а также назначена выплата за моральный вред.

