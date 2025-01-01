В Пермском зоопарке объяснили поведение уличённых в абьюзе волков Поделиться Твитнуть

фото: freepik. создано с помощью ИИ

freepik.com

Администрация Пермского зоопарка дала разъяснения относительно поведения волков, которое было расценено посетителями как проявление абьюза. Об этом сообщает портал perm.aif.ru.

Инцидент произошел в последние выходные, когда пермяки, находясь в зоопарке, заметили необычную картину в волчьем вольере. Группа волков демонстрировала агрессию по отношению к одному из членов стаи: они рычали, отгоняли его и пытались атаковать. Посетители зоопарка сочли такое поведение проявлением насилия и выразили обеспокоенность за подвергшееся нападкам животное, пытаясь даже отвлечь агрессоров.

После данного случая администрация Пермского зоопарка прокомментировала ситуацию, чтобы успокоить общественность и объяснить причины такого поведения у животных.

«Полярные волки все примерно одинакового возраста, сейчас у них идёт борьба за влияние (в стае обычно размножаются только альфа-самец и альфа-самка). Животные соперничают, ссорятся, что бывает и в человеческих семьях. То, что наблюдали посетители, это норма для волков», — рассказали в Пермском зоопарке.

Там также подчеркнули, что состояние всех животных находится под пристальным вниманием зоологов и ветеринаров, а также постоянно контролируется с помощью видеонаблюдения.

