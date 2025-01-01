Прикамье представляет продукцию для ТЭК страны на ПМГФ В форуме принимают участие девять компаний региона Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

Делегация Пермского края во главе с губернатором Прикамья Дмитрием Махониным принимает участие в работе XIV Петербургского международного газового форума (ПМГФ 2025), который проходит с 7 по 10 октября в северной столице.

В своём телеграм-канале Дмитрий Махонин сообщил, что Пермский край представляет разработки, которые могут быть полезны для всей топливно-энергетической отрасли страны.

«На нашем стенде — девять компаний из региона. Это и хорошо известные, и молодые предприятия. Они привезли в Петербург то, что производят в Прикамье: от синхронных двигателей и кабельной продукции до беспроводных систем мониторинга и газотурбинных агрегатов», — объяснил губернатор.

На объединённом стенде Пермского края представлено около 20 разработок и наименований продукции предприятий Прикамья для нефтегазовой отрасли. Так, компания «ИНГК-Промтех» презентует самый большой экспонат на стенде Прикамья — разработку мобильного газотурбинного энергетического агрегата (ГТЭА) — 2000 «Иртыш» высотой 3,5 м и весом 27 т.

В рамках деловой программы форума планируется проведение ряда рабочих встреч правительства Пермского края с руководством ПАО «Газпром» и других крупных холдингов. Также регион представит свой опыт создания промышленной кооперации в интересах отечественного ТЭК.

«Представим наши решения, обсудим участие прикамских производителей в новых проектах топливно-энергетического комплекса, а также возможности расширения промышленной кооперации. Пермские заводы и конструкторские бюро должны быть вовлечены в эти процессы. Это новые заказы, рабочие места, развитие наших технологий», — подчеркнул Дмитрий Махонин.

