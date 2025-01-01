Сотрудник салона связи спас сбережения пермяков почти на 500 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

фото: freepik

freepik.com

В Перми сотрудник салона сотовой связи по имени Никита предотвратил кражу денег у местных жителей. Благодаря его наблюдательности, две попытки мошеннических действий не увенчались успехом, и пермяки сумели сохранить около 500 тыс. руб.

Как сообщили в компании «МегаФон», первый случай произошёл, когда в офис оператора пришёл взволнованный мужчина с просьбой оформить перевод значительной суммы денег за границу, в страну СНГ. Его поведение вызвало у Никиты подозрения: посетитель был явно в состоянии нервного напряжения и не смог внятно объяснить цель перевода. Сотрудник проявил чуткость, расспросил клиента и понял, что тот находится под психологическим давлением. Спустя несколько дней аналогичная ситуация произошла с женщиной, которая тоже намеревалась осуществить перевод по указанию неизвестных лиц.

В обоих случаях Никита старался затянуть разговор с клиентами, чтобы выиграть время и предотвратить нежелательные транзакции. Параллельно его коллеги сообщали о подозрительных обстоятельствах в правоохранительные органы. Прибывшие полицейские подтвердили, что оба инцидента соответствуют классической схеме удалённого мошенничества. Благодаря внимательности работника салона связи, жители Перми сохранили свои сбережения.

«Для мошенников неважно, кто перед ними — студент, пенсионер или родитель. Они всегда давят на эмоции, заставляя действовать быстро и не раздумывая. Поэтому важно быть внимательным не только к документам, но и к состоянию человека. Я рад, что смог помочь», — подчеркнул Никита.

За проявленную внимательность, находчивость и неравнодушие сотрудник оператора мобильной связи был удостоен благодарственного письма от начальника УМВД по городу Перми Алексея Салтыкова.

