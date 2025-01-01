Медиана предлагаемой зарплаты в Прикамье составила почти 69 тысяч рублей Количество претендентов на одну вакансию увеличилось до шести Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщает hh.ru, в начале октября на пермском рынке труда наблюдается сдержанное соперничество среди соискателей. Количество претендентов на одну открытую позицию в крае составляет 6,1 резюме, что немного меньше, чем в среднем по стране (на 0,3 пункта). Если этот показатель опускается ниже 4,0, это свидетельствует о серьезном дефиците специалистов.

По словам Оксаны Сидлецкой, директора hh.ru Урал, в сентябре, с наступлением осеннего бизнес-сезона, активность компаний-работодателей увеличилась на 2% по сравнению с августом. Общее количество предложенных вакансий за месяц достигло 17,7 тыс. Однако, если сравнивать с прошлогодними показателями, наблюдается тенденция к замедлению рынка и уменьшению объёмов набора персонала. Относительно сентября 2024 года, потребность в новых сотрудниках в Пермском крае сократилась на 26%, что соответствует общероссийской тенденции.

Интерес соискателей к поиску работы также незначительно возрос — на 6%. В течение сентября было создано или обновлено 107,9 тыс. резюме. В годовом исчислении этот рост составил 30%.

В сентябре медианная предлагаемая заработная плата в Пермском крае составила 68,9 тыс. руб., что на 1,6% больше, чем в предыдущем месяце, и превзошла ожидания соискателей, которые оценивают желаемый уровень дохода в 60 тыс. руб. Средняя предлагаемая заработная плата по России остаётся на уровне 80 тыс. руб.

