Житель Прикамья выиграл миллион, купив билет за 70 рублей

В Пермском крае зарегистрирован новый миллионер. В тираже №146112 «Спортлото «5 из 36», прошедшем 7 октября 2025 года, один из жителей Прикамья стал обладателем 1 млн руб., сообщили в пресс-службе «Столото».

На данный момент победитель пока не заявил о себе в лотерейном центре. Известно, что выигрышный билет был приобретён за 70 руб. через мобильное приложение «Столото».

По правилам игры, главный приз достается участнику, верно угадавшему все пять чисел в первом поле билета. Счастливая комбинация для жителя Пермского края сложилась из чисел 8, 9, 11, 17 и 29. Единственной ошибкой стало число 3 во втором поле. Лотерея «Спортлото «5 из 36» предлагает пять категорий выигрышей, включая приз и суперприз для тех, кто угадал все числа в обоих полях. Выигрышная последовательность определяется случайным образом.

