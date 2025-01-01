Пермячку будут судить за разбой и убийство пенсионерки Обвиняемая накопила долги перед банками и решила ограбить пожилую женщину Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В Перми завершено следствие по уголовному делу в отношении местной жительницы 1988 г.р., которую обвиняют в разбойном нападении и убийстве пенсионерки весной этого года. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

По данным следствия, в марте 2025 года обвиняемая и её супруг потратили более 1 млн руб., играя в букмекерских конторах, и накопили долги перед банками.

Испытывая финансовые затруднения, подсудимая задумала ограбить и убить пожилую женщину ради наживы. Она выбрала одинокую пенсионерку 1954 г.р., проживавшую в Орджоникидзевском районе Перми, и втёрлась к ней в доверие, представившись сотрудницей коммунальных служб.

Позже, 17 марта, разработав план, обвиняемая взяла молоток и вновь пришла к жертве домой. Убедившись, что пенсионерка одна, она потребовала отдать ей деньги и ценности. Получив отказ, злоумышленница нанесла женщине множественные удары молотком по голове и телу, что привело к её смерти на месте. Затем обвиняемая обыскала квартиру, но, не найдя денег и ценностей, убежала.

Сотрудники ГУМВД России по Пермскому краю вышли на след подозреваемой по приметам, запомнившимся соседям потерпевшей. В частности, во время обыска в квартире обвиняемой были обнаружены вещдоки, подтверждающие её причастность к преступлению, включая орудие убийства — молоток и одежду со следами крови жертвы.

На время следствия обвиняемую заключили под стражу.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением передано в суд.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.