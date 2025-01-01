Владелец дома престарелых в Прикамье осуждён за гибель постояльца Поделиться Твитнуть

фото предоставлено прокуратурой Пермского края

В Пермском крае судебные приставы обеспечили выплату уголовного штрафа гражданином, осуждённым за гибель постояльца в частном пансионате для пожилых, об этом сообщили в ГУФССП по региону.

Летом текущего года Верещагинский райсуд признал 65-летнего жителя п. Зюкайка виновным в преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 238 (оказание небезопасных услуг, что привело к смерти по неосторожности) и ст. 125 (оставление в опасности) УК РФ.

В ходе разбирательства выяснилось, что предприниматель организовал в д. Каменка дом для престарелых, где за плату размещались нуждающиеся в уходе люди. Здание не соответствовало требованиям пожарной безопасности и санитарным нормам. Летом 2024 года одна из постоялиц, 82-летняя женщина, случайно подожгла свою одежду. Вместо оказания помощи, владелец приюта, стремясь избежать проблем, не вызвал скорую и не обеспечил госпитализацию. Пожилая женщина скончалась от полученных ожогов.

Суд назначил виновному наказание в виде двух лет лишения свободы условно и штрафа в 60 тыс. руб.

Исполнительное производство по взысканию штрафа было инициировано в отделении судебных приставов по Очёрскому и Верещагинскому районам. Должник был предупрежден о последствиях неуплаты. Для обеспечения исполнения судебного решения были арестованы его банковские счета и наложен запрет на регистрационные действия с транспортом и недвижимостью. В результате штраф взыскан в полном объёме, исполнительное производство завершено.

