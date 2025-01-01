В Перми выросло предложение квартир на вторичном рынке недвижимости Медианная стоимость квадратного метра достигла 112 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Пермь

Константин Долгановский

Анализ данных «Яндекс Недвижимости» за сентябрь 2025 года показывает незначительный подъём цен на вторичное жильё в крупнейших городах России. В среднем медианная цена квадратного метра на вторичном рынке в мегаполисах составила 145 тыс. руб., что на 0,9% выше, чем в августе. При этом общий объём предложения в этих городах уменьшился на 2,6% за тот же период.

В Перми медианная стоимость квадратного метра вторичного жилья в сентябре достигла 112 тыс. руб., увеличившись на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем. Важно отметить, что объём предложения увеличился на 2,4%, что является одним из самых высоких показателей роста среди городов-миллионников. Медианная стоимость квартиры на вторичном рынке в городе составила 5,3 млн руб., а типичная площадь — 47 кв. м.

Наибольший рост цен за квадратный метр наблюдался в Москве (+3,1%, до 383 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (+1,2%, до 225 тыс. руб.) и Самаре (+1,1%, до 118 тыс. руб.).

В 11 из 16 крупных российских городов зафиксирована стабильность цен на вторичное жилье (колебания в пределах 1%). В Уфе медианная цена квадратного метра вторичной недвижимости снизилась (-1,6%, до 117 тыс. руб.).

Евгений Белокуров, коммерческий директор «Яндекс Недвижимости», отмечает, что сентябрь ознаменовался оживлением на вторичном рынке после затишья с апреля. Возобновление интереса к покупке вторичного жилья связывают с началом цикла снижения ключевой ставки в июне. Сейчас во многих крупных городах наблюдается более выраженная активность, её месячный и квартальный рост. Однако реакция рынка сдержанная, так как участники рынка ожидают осторожных действий регулятора в будущем. Такая денежно-кредитная политика формирует умеренный оптимизм, поэтому восстановление спроса будет постепенным.

