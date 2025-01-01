Жителя Прикамья оштрафовали за попытку кражи меди из шахты Мужчина планировал вывезти украденное на своей машине, но его задержала охрана Поделиться Твитнуть

Суд в Березниках признал 46-летнего жителя виновным в покушении на кражу. По данным следствия, подсудимый, являясь работником шахты, в течение месяца выносил в рюкзаке со своего рабочего места через пропускной пункт лом и фрагменты медного кабеля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

В середине марта этого года мужчина попытался вывезти украденное на своей машине в пункт приёма металлолома, однако его остановили охранники. Они вызвали полицию и передали мужчину правоохранителям.

Позже полиция конфисковала у работника 81 кг меди, оценённой в сумму более 64 тыс. руб. Металл вернули законному владельцу.

По решению суда похитителю вынесли штраф (сумма не уточняется).

