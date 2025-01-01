Пермского предпринимателя осудят за невыплату зарплаты Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя по факту длительной невыплаты заработной платы сотруднику.

Как сообщили в следственном отделе по Дзержинскому району Следственного управления СК России по Пермскому краю, расследование проводится по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 145.1 УК РФ — полная невыплата заработной платы.





По данным следствия, с сентября 2021 года по апрель 2025 года предприниматель, руководствуясь корыстными и иными личными мотивами, полностью не выплачивал работнику заработную плату и другие положенные по закону начисления. Общая задолженность составила не менее 2 623 133 рублей.





Подозреваемый свою вину не признаёт и не возместил причинённый ущерб. В настоящее время следователи продолжают собирать доказательства и проводят комплекс необходимых следственных действий для установления всех обстоятельств дела.

