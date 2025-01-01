Прикамская прокуратура добилась выплаты долгов по зарплате в муниципальных организациях Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прокуратура Кишертского района защитила трудовые права сотрудников муниципальных учреждений. В ходе совместной проверки с участием специалистов Государственной инспекции труда Пермского края были выявлены нарушения трудового законодательства в ряде муниципальных организаций округа.

В частности, установлены случаи задержки выплаты заработной платы, а также нарушения при оформлении трудовых документов — в том числе при приёме на работу и предоставлении отпусков.





По результатам проверки прокуратура внесла представления руководителям МАУ «Молодёжный клуб по месту жительства „Развитие«» и МБУК «Кишертская центральная библиотека имени Н. Г. Кинева». Виновные должностные лица привлечены к административной ответственности по частям 1 и 6 статьи 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства) и оштрафованы на общую сумму 70 тысяч рублей.





Устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры Кишертского района.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.