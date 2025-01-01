В Перми задержали ещё двух расклейщиков незаконных объявлений Они расклеивали объявления в Индустриальном районе города Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми задержали ещё двух расклейщиков незаконных объявлений. Об этом сообщает пресс-служба администрации Перми.

Молодые люди расклеивали рекламу в неустановленных места в Индустриальном районе города. В частности, объявления наклеили на опоры освещения и на фасад многоквартирного дома на ул. Карпинского. Расклейщиков привлекли к административной ответственности.

В мэрии напомнили, что за расклейку объявлений в не предусмотренных для этого местах есть штраф. Для граждан он составляет до 5 тыс. руб., для должностных лиц — до 50 тыс. руб., для юридических лиц — до 100 тыс. руб. В то же время для пермяков предусмотрено награждение в 15 тыс. руб. за информацию о случаях незаконного нанесения граффити на фасады зданий.





Добавим, что в городе реализуется проект «Пермь в порядке», который включает в себя инициативы, направленные на улучшение городской среды, повышение качества жизни.









Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.