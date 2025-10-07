Пермский производитель аппаратов по продаже питьевой воды расширит производство Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

Глава Пермского края Дмитрий Махонин посетил компанию «Живая вода». Она является ведущим производителем по очистке продаже питьевой воды в России. Об этом сообщает пресс-служба правительства Пермского края.

За последние два года объём выпускаемой компанией продукции увеличился в два раза. На сегодняшний день водоматы по очистке и продаже питьевой воды отгружаются более чем в 20 стран мира. Кроме этого, компания предлагает и домашние системы очистки, а также промышленные сооружения.

Также очистные станции появляются и на стратегических объектах. Например, в этом году её установили на атомный ледокол «50 лет Победы». Планируется установка аппарата и на подводной лодке «Пермь». Отмечается, что «Живая вода» реализует полный цикл производства: начиная от компьютерного программного обеспечения и заканчивая сборкой и поставкой продукции. Важно, что часть деталей и оборудования производится в Перми, за счёт чего снижается зависимость от зарубежных поставщиков. В частности, в краевой столице производят специальную печку для внутреннего обогрева автоматов. Ранее её приходилось закупать в европейских странах.

В планах предприятия — расширение производства новыми направлениями. В частности, главе региона был презентован проект первого российского электромобиля для грузовых перевозок и легкового автомобиля для повседневного использования. Первую опытную модель планируют выпустить уже в декабре этого года.





