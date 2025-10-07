Пермский производитель аппаратов по продаже питьевой воды расширит производство
Глава Пермского края Дмитрий Махонин посетил компанию «Живая вода». Она является ведущим производителем по очистке продаже питьевой воды в России. Об этом сообщает пресс-служба правительства Пермского края.
За последние два года объём выпускаемой компанией продукции увеличился в два раза. На сегодняшний день водоматы по очистке и продаже питьевой воды отгружаются более чем в 20 стран мира. Кроме этого, компания предлагает и домашние системы очистки, а также промышленные сооружения.
Также очистные станции появляются и на стратегических объектах. Например, в этом году её установили на атомный ледокол «50 лет Победы». Планируется установка аппарата и на подводной лодке «Пермь». Отмечается, что «Живая вода» реализует полный цикл производства: начиная от компьютерного программного обеспечения и заканчивая сборкой и поставкой продукции. Важно, что часть деталей и оборудования производится в Перми, за счёт чего снижается зависимость от зарубежных поставщиков. В частности, в краевой столице производят специальную печку для внутреннего обогрева автоматов. Ранее её приходилось закупать в европейских странах.
