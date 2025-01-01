Следком проводит проверку по факту гибели 19-летнего матроса под Пермью Молодой человек погиб 5 октября Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По факту гибели 19-летнего матроса-моториста, утонувшего под Пермью, ведётся проверка. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на СУ СК РФ по Пермскому краю.

Пермский межрайонный следственный отдел краевого следственного управления занимается выяснением всех обстоятельств произошедшего.





О гибели молодого человека ранее сообщила краевая государственная инспекция труда. В ведомстве сообщили, что он был матросом-мотористом на дноуглубительном судне «Камский-429». Утром 5 октября корабль был в акватории причала Нижних Муллов. Матрос сдал вахту, а во время отдыха между сменами по неизвестным причинам спрыгнул с борта в воду.





До берега он не доплыл, утонул. В трудовой инспекции Прикамья также заявили о проведении проверки и выяснении подробностей трудовых отношений молодого человека с работодателем.

