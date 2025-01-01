В Перми состоятся публичные слушания по проекту закона о бюджете региона на 2026-2028 годы Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

13 октября 2025 года в 14:00 в зале заседаний Законодательного собрания Пермского края (ул. Ленина, 51, корпус Б) состоятся публичные слушания по проекту закона о бюджете Пермского края на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Трансляция мероприятия будет осуществляться на официальном сайте Законодательного собрания Пермского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заявки на участие в публичных слушаниях, а также вопросы и предложения по указанной теме просьба направлять до 10 октября 2025 года в комитет Законодательного собрания Пермского края по бюджету по адресу: ул. Ленина, 51, г. Пермь, 614000, контактные телефоны: 217-75-57, 217-75-62, электронная почта budget@zsperm.ru.

На официальном сайте Законодательного собрания Пермского края https://www.zsperm.ru/ можно ознакомиться с материалами к публичным слушаниям, а также с протоколом, который будет оформлен по итогам публичных слушаний.

