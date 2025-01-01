Елена Бардукова Роман пермского писателя «Невьянская башня» выйдет в конце ноября Действие книги разворачивается в 1735 году Поделиться Твитнуть

Фото: Елена Бардукова

Роман Алексея Иванова «Невьянская башня» (18+) отправился в печать. Выход книги запланирован на конец ноября. Об этом на встрече писателя с читателями в Перми сообщила продюсер Алексея Иванова Юлия Зайцева.

Сам Алексей Иванов рассказал о сюжете своей новой книги. Её действия происходят в 1735 году в Невьянске, а главным героем выступает Акинфий Демидов.

«В этом романе я взял три главные легенды того времени: легенда о мастерах немецкой башни, затоплении и фальшивых деньгах, легенда о горе Благодать и вогуле Степане Чупине, которого сожгли, и легенда о строительстве Шайтанского завода, о красных кафтанах. Все эти легенды я завязал в один узел, рассказал о самом Акинфии Демидове и о том, что происходило в жизни его семьи», — пояснил автор.

Он рассказал также, что роман сюжетный: в его основу легла история о демоне, который завёлся на заводе, и о том, как Акинфий боролся с нечистым. В целом же Алексей Иванов охарактеризовал новую книгу как «роман о зарождении индустриального менталитета».

