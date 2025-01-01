В аэропорту Перми задержали пассажира из Баку с наркосодержащим растением Возбуждено уголовное дело Поделиться Твитнуть

Фото: Пермская таможня

Пермские таможенники обнаружили в багаже пассажира международного авиарейса Баку—Пермь наркосодержащее растение. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления по ч. 3 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в крупном размере).

«В ходе таможенного контроля пассажиров международного авиарейса Баку—Пермь сотрудники таможенного поста Аэропорт Пермь Пермской таможни обнаружили в багаже пассажира товар, характерно схожий с растением. Пассажир проходил по «зелёному коридору», заявив тем самым об отсутствии у него товаров, подлежащих таможенному декларированию», — сообщили в пресс-службе Пермской таможни.

Экспертиза показала, что в багаже пассажира находились части многолетнего травянистого растения Гармала обыкновенная весом 405 г. Данное растение содержит в себе наркотическое вещество гармин, включённое в перечень наркотических средств и их прекурсоров, подлежащих контролю в России. Сам пассажир, в отношении которого было заведено уголовное дело, утверждает, что приобрёл растение в личных целях.

