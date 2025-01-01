Елена Бардукова Пермский писатель Алексей Иванов начал работать над романом о самоцветах Он будет посвящён Ильменским горам Поделиться Твитнуть

фото: ПермьКонцерт

Во время встречи с читателями в Перми продюсер писателя Алексея Иванова Юлия Зайцева сообщила, что в ближайшее время писатель отправится в путешествие для сбора материалов для нового романа. Сам Алексей Иванов рассказал почитателям своего творчества, о чём будет новый роман.

Писатель отметил, что книга будет посвящена Ильменским горам и самоцветам, а временем действия выбран 1913 год, когда в горах работала радиевая экспедиция, возглавляемая академиком Вернадским.

«Экспедиция добывала редкие минералы, из которых потом пытались извлечь радий, но меня больше интересует то, что эта экспедиция позволит говорить о культуре камня, культуре горщиков Урала в целом, потому что в неё привлекались трудовые силы из разных регионов», — рассказал Алексей Иванов.

Он подчеркнул также, что на Урале есть две мифологии самоцветов, одна из которых — Мурзинская — считает самоцветы плодом земли, а Верхнечусовская — волшебным камнем.

«Почему так сложилось, как это влияло на мировоззрение людей и на их работу с самоцветами, как всё это связано, например, с концепцией ноосферы академика Вернадского, эта магия камня. Вот обо всём этом будет мой следующий роман», — пояснил писатель.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.