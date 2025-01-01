В Перми установили 16 новых «умных» автопавильонов Они расположены на шоссе Космонавтов Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» на шоссе Космонавтов в Перми появились 16 новых «умных» остановок — приёмка установленных по контракту объектов прошла 25 сентября.

В пресс-службе министерства транспорта региона сообщили, что автопавильоны расположены на остановочных пунктах «Большое Савино», «Ванюки», «Крохово», «Песьянка», «Хмели», «Совхозная улица», «Спортшкола «Олимпиец» и «Верхние Муллы».

Все они оснащены информационными табло с расписанием общественного транспорта и схемами маршрутов, USB-разъёмами для зарядки гаджетов, тревожными кнопками для вызова экстренных служб. Также в павильонах установлены освещение и система видеонаблюдения.

«К электричеству на данный момент подключены девять объектов, оставшиеся будут электрифицированы позднее. Все цифровые сервисы на остановках будут запускать поэтапно. Гарантия на новые остановки составит пять лет, на электротехнические компоненты — три года», — пояснили в минтрансе.

Как ранее неоднократно подчёркивал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» идёт комплексный ремонт дорог: вместе с новым асфальтом появляются ограждения, остановочные павильоны, светофоры и комплексы фотовидеофиксации, организуются съезды и тротуары.

