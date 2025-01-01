На пермского ИП завели уголовное дело за невыплату сотруднику 2,6 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Дзержинском районе Перми возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя (ИП) из-за невыплаты сотруднику заработной платы (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального следкома.

Согласно данным следствия, с сентября 2021-го по апрель 2025 года предприниматель, преследуя личную выгоду, полностью уклонился от выплаты зарплаты и других обязательных платежей работнику на сумму, превышающую 2 623 133 руб.

В ходе расследования подозреваемый отрицал свою вину и не принял мер по компенсации нанесённого ущерба.

Следователь продолжает активные действия для выяснения всех обстоятельств дела, сбора и фиксации необходимых доказательств.

