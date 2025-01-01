Приём заявок на ХIХ конкурс артистов балета «Арабеск» в Перми стартует 10 октября Сам конкурс пройдёт в апреле 2026 года Поделиться Твитнуть

Пермский академический театр оперы и балета

С 15 по 26 апреля 2026 года в Перми состоится XIX Открытый российский конкурс артистов балета «Арабеск» им. Екатерины Максимовой. Приём заявок от желающих принять участие стартует 10 октября 2025 года. Руководит конкурсом и возглавляет жюри Владимир Васильев, прославленный артист, удостоенный званий народного артиста СССР и РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Пермского театра оперы и балета им. П.И. Чайковского.

В рамках «Арабеска» в 2026 году конкурсанты будут соревноваться в двух возрастных группах: юношеской (13-17 лет) и взрослой (18-25 лет). Второй тур смотра традиционно включает состязание хореографов и танцоров современной хореографии, победители которого также удостаиваются звания лауреатов. Заявки на участие принимаются до 10 февраля 2026 года.

Предстоящий «Арабеск» приурочен к столетию Пермского балета. История балетной труппы в Перми берет начало в 1926 году с постановки «Жизели» Адана. Спектакль был осуществлён учениками хореографической студии при Пермском театре под руководством Бориса Щербинина, солиста Большого театра. Сегодня коллектив по праву гордится множеством престижных наград, полученных как в России, так и на международной арене.

Конкурс «Арабеск», проводимый в Перми с 1988 года, за годы своего существования собрал более 1500 молодых дарований из числа артистов и учащихся различных театров и хореографических учебных заведений России и зарубежных стран. Цель конкурса — открытие новых талантов, предоставление им возможностей для развития карьеры, сохранение традиций классического балета и развитие современной хореографии. Организатором выступает Пермский академический театр оперы и балета им. Чайковского. Конкурс проходит при поддержке Министерства культуры Пермского края и Союза театральных деятелей России, а с 1994 года — под эгидой ЮНЕСКО.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.