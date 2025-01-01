В Перми водитель междугороднего автобуса осуждён за избиение пассажира У пострадавшего диагностировали перелом семи рёбер и повреждение лёгкого Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

В Перми вынесен приговор водителю междугороднего автобусного рейса, признанному виновным в нанесении тяжкого вреда здоровью одному из пассажиров. Инцидент, ставший причиной разбирательства, произошёл на территории автовокзала и был спровоцирован спором из-за попытки посадки в автобус нетрезвого гражданина, не имевшего при себе билета. Об этом сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.

Происшествие случилось в начале 2025 года на платформе ожидания пермского автовокзала. Нетрезвый мужчина, не предоставив необходимых проездных документов, попытался войти в автобус. После того как ему обоснованно отказали в посадке, он начал препятствовать отправлению автобуса, заблокировав проезд и игнорируя просьбы освободить дорогу. В разгар конфликта водитель, не обратившись к сотрудникам службы безопасности, вышел из автобуса и, используя грубую физическую силу, избил нетрезвого дебошира. В результате этих действий здоровью потерпевшего был нанесен тяжкий вред. Медицинское обследование выявило у пострадавшего перелом семи рёбер и повреждение легкого.

Свердловский районный суд Перми счёл водителя виновным в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Принимая во внимание обстоятельства дела и смягчающие факторы, суд назначил ему условный срок лишения свободы на два года. Помимо этого, суд обязал осужденного выплатить потерпевшему 300 тыс. руб. в качестве компенсации за моральный ущерб.

Адвокат потерпевшего подал апелляцию в Пермский краевой суд, настаивая на чрезмерной мягкости вынесенного приговора. Однако апелляционный суд подтвердил законность и обоснованность решения суда первой инстанции.

