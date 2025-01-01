Реальная зарплата в Пермском крае выросла за год на 4,6% Лидером по зарплате сотрудников в июле стала сфера информации и связи Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае средний размер начисленной заработной платы сотрудников предприятий с января по июль 2025 года достиг 80 509,7 руб. Это на 15% больше, чем за аналогичный период 2024 года. С учетом инфляции, реальный рост заработной платы за первые семь месяцев 2025 года составил 4,6% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Об этом сообщает Пермьстат.

В июле 2025 года номинальная начисленная заработная плата в среднем составила 82 790,3 руб. Это соответствует 114,1% от уровня июля 2024 года и 95,1% от уровня июня 2025 года. Если учитывать индекс потребительских цен, то эти показатели составят 104,3% и 94,4% соответственно.

Лидером по зарплате сотрудников в июле стала сфера информации и связи — 124 349,5 руб. Средний заработок за январь-июль 2025 года сложился здесь на уровне 117 813,4 руб.

Больше 100 тыс. руб. зафиксирована зарплата в области добычи полезных ископаемых (119 189,2 и 115 956,4 руб. с начала года), деятельность финансовая и страховая (116 534,2 и 106 927,4 руб.), деятельность научная и техническая (105 254,3 и 96 115 руб.).

Самые скромные зарплаты в Прикамье имеют сотрудники гостиниц и предприятий общественного питания (46 620,9 руб. за июль, 44 752,3 руб. за январь-июль 2025 года) и работники, связанные с операциями с недвижимым имуществом (59 554 и 52 860,7 руб. соответственно).

