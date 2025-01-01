В Прикамье похоронят погибшего на СВО Алексея Саранина Он пал в боях на территории ДНР Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Юрлинского округа

При исполнении воинского долга в ходе российской спецоперации погиб уроженец Юрлинского округа Алексей Саранин. Он был убит в зоне боевых действий в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает администрация муниципалитета.

Алексей Саранин родился 11 марта 1981 года в д. Пож, расположенной в Юрлинском районе. В 2024 году мужчина заключил контракт о прохождении военной службы с Минобороны РФ. Как и где он погиб, а администрации не уточнили.

Церемония прощания состоится в среду, 8 октября, в 13:00 в здании сельского клуба в д. Пож.

Местные власти выразили соболезнования семье и близким погибшего.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.