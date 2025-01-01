В Прикамье похоронят погибшего на СВО Алексея Саранина
Он пал в боях на территории ДНР
При исполнении воинского долга в ходе российской спецоперации погиб уроженец Юрлинского округа Алексей Саранин. Он был убит в зоне боевых действий в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает администрация муниципалитета.
Алексей Саранин родился 11 марта 1981 года в д. Пож, расположенной в Юрлинском районе. В 2024 году мужчина заключил контракт о прохождении военной службы с Минобороны РФ. Как и где он погиб, а администрации не уточнили.
Церемония прощания состоится в среду, 8 октября, в 13:00 в здании сельского клуба в д. Пож.
Местные власти выразили соболезнования семье и близким погибшего.
