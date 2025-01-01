Более 40% пермяков хотели бы жить в собственном доме Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

Сервис SuperJob провёл опрос среди пермяков по предпочтениям в выборе жилья. Оказалось, что 42% работающих жителей города грезят о проживании в индивидуальном доме.

Малоэтажные многоквартирные здания до пяти этажей привлекают 22% респондентов, жить в домах с 6 по 10 этаж хотели бы 14% опрошенных, с 11 по 15-й — 9%. Квартиру на высоте от 16 до 20 этажа или выше 21 этажа предпочли бы по 7% участников опроса. Остальным 3% всё равно, где жить.

Мужчины и женщины в целом придерживаются схожих взглядов. Незначительные различия проявляются в отношении к высотным этажам: мужчины чаще, чем женщины, склоняются к варианту «21 этаж и выше», в то время как женщины чаще отдают предпочтение этажам с 1-го по 10-й: «Долгая поездка в лифте утомляет».

Молодые люди до 35 лет реже других выражают желание жить на нижних этажах (1-5). С увеличением возраста растёт стремление к проживанию в собственном доме. Участники опроса старше 45 лет наиболее активно поддерживают идею частного домостроения.

