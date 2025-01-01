«Единая Россия» обеспечит финансирование народной программы в проекте бюджета Партия будет консолидировано голосовать за документ Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

На заседании программной комиссии с участием координаторов направлений народной программы и представителей федеральных министерств председатель «Единой России» Дмитрий Медведев сообщил, что «все обязательства, которые зафиксированы в народной программе, партия продолжает выполнять в срок и в полном объёме». Он добавил также, что на её реализацию за последние три года уже направлено более 17 трлн руб. из федерального бюджета.

«В проекте бюджета, который внесён в нижнюю палату, уже учтены многие наши инициативы. В частности, это финансирование фонда поддержки участников спецоперации, адресная помощь семьям с детьми, включая вопросы материнского капитала, больничных для молодых родителей, пособий в связи с рождением и воспитанием ребёнка, семейной ипотеки и многое другое», — пояснил он.

Секретарь генсовета партии Владимир Якушев добавил, что у «Единой России» есть ряд принципиальных направлений, по которым хотелось бы, чтобы финансирование в бюджете ни в коем случае «не падало». Это относится, в частности, к ремонту школ, социальной газификации и вопросам, связанным с национальной безопасностью.

По словам министра финансов РФ Антона Силуанова, в рамках направления «Крепкая семья» размер маткапитала проиндексирован на 6,8% — на уровне инфляции. Нововведением следующего года станет ежегодная семейная налоговая выплата для работающих родителей с двумя и более детьми. Часть уплаченного НДФЛ будет возвращаться семьям. В 2026 году на эти цели предусмотрено около 120 млрд руб.

Также в проекте бюджета на 2026-2028 годы предусмотрены средства на капремонт 2091 школы, 1150 детских садов и 832 зданий СПО. До 2030 года отремонтируют 800 общежитий. Горячее питание получат 6,9 млн младшеклассников, почти 1 млн педагогов — доплаты за классное руководство.

Вячеслав Григорьев, сенатор РФ, первый заместитель секретаря Регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края :

— Финансирование народной программы в проекте бюджета Российской Федерации является значимым шагом к реализации национальных целей, повышению качества жизни граждан и укреплению обороноспособности страны. В этом контексте особое внимание уделяется социальным обязательствам, таким как поддержка семей, развитие здравоохранения и образования, а это дальнейшие инвестиции в строительство новых школ и детских садов, а также вклад в модернизацию медицинских учреждений. Радует, что в проекте бюджета предусмотрены достойные средства на обеспечение технологического лидерства, включая развитие микроэлектроники и робототехники. Развитие отечественных технологий — фундамент технологического суверенитета страны.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.