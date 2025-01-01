Пермское УФАС завело дело на фитнес-клуб «Скала» Организация нарушила законодательство в сфере рекламы Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Пермское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) инициировало разбирательство в связи с рекламной кампанией фитнес-клуба «Скала».

Основанием послужила реклама фитнес-клуба, опубликованная в одном из городских пабликов, где сообщалось о «самых низких ценах».

В УФАС напомнили, что действующее законодательство накладывает ограничения на использование сравнительных характеристик в рекламных материалах, требуя четкого указания критерия сравнения и предоставления объективных доказательств.

В рассматриваемой рекламе фитнес-клуба отсутствуют сведения о том, на основании какого параметра проводилось сопоставление цен, а также нет подтверждений заявленной информации.

В связи с этим в отношении ООО «Скала», выступающего рекламодателем, возбуждено дело по факту возможных нарушений законодательства в сфере рекламы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.