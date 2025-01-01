Пермское УФАС завело дело на фитнес-клуб «Скала»
Организация нарушила законодательство в сфере рекламы
Пермское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) инициировало разбирательство в связи с рекламной кампанией фитнес-клуба «Скала».
Основанием послужила реклама фитнес-клуба, опубликованная в одном из городских пабликов, где сообщалось о «самых низких ценах».
В УФАС напомнили, что действующее законодательство накладывает ограничения на использование сравнительных характеристик в рекламных материалах, требуя четкого указания критерия сравнения и предоставления объективных доказательств.
В рассматриваемой рекламе фитнес-клуба отсутствуют сведения о том, на основании какого параметра проводилось сопоставление цен, а также нет подтверждений заявленной информации.
В связи с этим в отношении ООО «Скала», выступающего рекламодателем, возбуждено дело по факту возможных нарушений законодательства в сфере рекламы.
