Завершён капремонт участка автотрассы Пермь – Усть-Качка

В Пермском крае завершён капитальный ремонт участка автотрассы Пермь — Усть-Качка длиной более 5,6 км, сообщили в Минтрансе региона.

Реконструкция затронула отрезок дороги от пермского аэропорта до поворота на д. Мокино Пермского муниципального округа. Данный проект реализован в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

По информации министерства, ранее на данном участке трассы наблюдалась значительная колейность. В ведомстве подчеркнули, что в связи с высокой интенсивностью движения, превышающей 40 тыс. автомобилей в день, крайне важно своевременно осуществлять ремонтные работы для поддержания дорожного покрытия в надлежащем состоянии. Эта магистраль обеспечивает подъезд к известному российскому курорту «Усть-Качка», принимающему ежегодно более 60 тыс. посетителей.

В ходе работ подрядная организация выполнила фрезерование старого покрытия, укладку выравнивающего и верхнего слоев асфальта, укрепила обочины с использованием асфальтогранулята и произвела обновление дорожной разметки.

Стоит отметить, что в предыдущем году в рамках того же национального проекта были отремонтированы другие участки данной автодороги, а именно от д. Ольховки до д. Горшки, а также от пос. Красный Восход до с. Усть-Качка. Общая протяженность обновлённого покрытия составила более 6,4 км.

Хотя ремонт данной автодороги был запланирован как объект национального проекта на 2026 год, контракт с подрядчиком удалось заключить в мае текущего года, что позволило завершить работы с опережением графика на один год.

