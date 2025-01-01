В Перми тренера спортивной школы осудили за махинации с субсидиями краевого минспорта Пермяк похитил более 1,7 млн рублей Поделиться Твитнуть

В Перми судебные приставы добились возврата денег, похищенных в результате махинаций с субсидиями, предназначенными для развития спорта в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Преступная схема была реализована владельцем спортклуба и тренером, которые, сговорившись, предоставили в краевое министерство спорта фиктивные документы. Это позволило им получить финансирование по региональной программе поддержки студенческих спортивных клубов, которая, в свою очередь, была частью госпрограммы развития спорта. Мошенники использовали полученные обманным путём деньги – свыше 1,7 млн руб. – по своему усмотрению.

Ленинский районный суд Перми признал обоих мужчин виновными в крупном мошенничестве. Помимо назначенного уголовного наказания, суд постановил возместить нанесённый ущерб. Исполнительное производство по делу тренера, обязанного выплатить 1 млн 130 тыс. руб., находилось на контроле у судебных приставов Свердловского района Перми.

Несмотря на уведомление о начале исполнительного производства, должник добровольно не погасил задолженность. В связи с этим судебный пристав применил штрафную санкцию в виде исполнительского сбора (около 80 тыс. руб.). Кроме того, приставы обратили взыскание на зарплату и банковские счета должника. Также был наложен запрет на сделки с его квартирой.

В итоге вся сумма ущерба была полностью компенсирована и возвращена в министерство физической культуры и спорта Пермского края.

