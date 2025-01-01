К юбилею открытия Верхнекамского месторождения солей в Прикамье установлен памятный знак Поделиться Твитнуть

Пресс-служба ПАО «Уралкалий»

В Соликамске при поддержке «Уралкалия» состоялось торжественное открытие памятного знака, установленного к 100-летию открытия Верхнекамского месторождения солей.

На церемонии присутствовали глава Соликамского муниципального округа Александр Русанов, директор по взаимодействию с органами власти ПАО «Уралкалий» Олег Калинский, ветераны и сотрудники компании, жители города.

Архитектурный объект установлен на месте проходки солеразведочной скважины в Соликамске, где 6 октября 1925 года геологическая экспедиция под руководством профессора Павла Преображенского открыла пласт сильвинита, положив начало калийной промышленности России.

Автор работы — пермский скульптор Илья Галиулин. Памятный знак представляет собой макет буровой вышки с рельефным изображением профессора Преображенского с картой месторождения в руках. Основная часть выполнена из сварной металлоконструкции на железобетонном постаменте, а рельефная — из композитного материала на основе эпоксидной смолы и кварцевого песка.

Александр Русанов, глава Соликамского муниципального округа:

— Открытие Верхнекамского месторождения солей — одно из ключевых событий для Соликамска и Верхнекамья. «Уралкалий», который разрабатывает месторождение, является основным градообразующим предприятием и крупнейшим работодателем, и сегодняшние успехи предприятия — это залог успеха Соликамска. Инициатива «Уралкалия» по установке памятного знака поможет сохранить историческую память и будет способствовать укреплению культурного и образовательного пространства города.

Олег Калинский, директор по взаимодействию с органами власти ПАО «Уралкалий», депутат Законодательного собрания Пермского края:

— Ровно сто лет назад в Соликамске было открыто Верхнекамское месторождение солей, которое по сей день играет ключевую роль в экономике региона и страны. Памятный знак, установленный на историческом месте, олицетворяет важнейшее событие в истории «Уралкалия», Прикамья и всей калийной промышленности России. Мы чтим память первооткрывателей, их труд, мужество и научное чутьё, которые позволили сделать невозможное возможным.

