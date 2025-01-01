В Перми на четыре часа задержан прилёт рейса из Сочи и вылет в Калининград О причине задержек не сообщается Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В аэропорту Перми сообщили о значительной задержке прилёта вечернего рейса EO 425 авиакомпании «Икар» из Сочи. Прибытие самолёта отложено более чем на четыре часа. По данным электронного табло аэропорта, ожидаемое время прибытия B-737 в час ночи 8 октября (по расписанию рейс должен был бы приземлиться в 20:40 7 октября).

На вылет до 2 час. 10 мин. 8 октября задерживается рейс той же авиакомпании EO 883 в Калининград. Отставание от расписания тоже превысит четыре часа.

О причине задержек не сообщается. Ранее представитель Росавиации в своем Telegram-канале сообщал о введении временных ограничений на взлёт и посадку самолётов в аэропорту Сочи.

