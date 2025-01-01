Отравившиеся пермяки пошли на мировую с владелицей сети пекарен «Хлебница» Заключением соглашений завершились 18 исков Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Согласно решениям Свердловского и Дзержинского районных судов, большая часть истцов, пострадавших от отравлений салатами и выпечкой, приобретенными в пермских пекарнях «Хлебница» в конце прошлого года, достигли мировых соглашений с индивидуальным предпринимателем Юлией Гагариной. Об этом пишет Properm.

Удовлетворено полностью или частично 13 исковых заявлений, касающихся защиты прав потребителей, 18 исков (16 в Свердловском рай суде и два в Дзержинском) завершились заключением мировых соглашений между сторонами. В некоторых решениях, опубликованных судами, условия данных договоренностей не разглашаются. В тех случаях, когда условия соглашений доступны, суммы требований истцов в мировых соглашениях были значительно уменьшены по сравнению с первоначальными. Последние решения по искам, поданным ещё в мае, были вынесены 23 сентября.

В Дзержинском районном суде сообщили, что одна из пострадавших изначально заявляла требование о возмещении дополнительных затрат в размере 1,4 тыс. руб. и компенсации морального вреда в размере 500 тыс. руб. Женщина заболела во время новогодних праздников после употребления пирожка и салата, купленных в «Хлебнице». Однако стороны пришли к соглашению, и пекарня согласилась выплатить пострадавшей 40 тыс. руб. в качестве компенсации. Данное решение было принято судом в августе.

В июле судья Свердловского районного суда утвердила условия мирового соглашения, по которому Гагарина обязалась выплачивать жительнице Перми 50 тыс. руб. в течение двух месяцев вместо первоначально заявленных 500 тыс. руб.

Для сравнения, в рамках одного из частично удовлетворенных исков женщина, отравившаяся салатом «Оливье» и госпитализированная с вызовом скорой помощи, получила 80 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда, хотя изначально запрашивала 300 тыс. руб. По другому удовлетворенному иску, решение по которому было вынесено еще в апреле, житель Перми получил 100 тыс. руб. компенсации.

По данным Роспотребнадзора, весной было подано 25 заявлений, связанных с защитой прав потребителей. Общая сумма материального ущерба по этим искам составляла 560,5 тыс. руб., а сумма компенсаций морального вреда — 6,11 млн руб. Впоследствии количество исков увеличилось до 31.

Иски в защиту интересов лиц, пострадавших от некачественных продуктов «Хлебницы» с 28 по 30 декабря 2024 года, начали поступать в суды в марте.

После вспышек сальмонеллеза в Пермском крае прокуратура и Роспотребнадзор провели масштабные проверки предприятий общественного питания, в результате чего работа нескольких десятков заведений была приостановлена или прекращена.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.