Энергетики Прикамья оспаривают требование ФАС исключить из тарифов 2,2 млрд рублей Иски подали пять компаний

Зарина Ситдикова

В сентябре 2025 года ряд компаний, специализирующихся на передаче электрической энергии, обслуживании и ремонте электросетей, обратились в судебные инстанции с исками к Пермскому УФАС и ФАС РФ. Предметом спора стали предписания антимонопольной службы, касающиеся корректировки необходимой валовой выручки в части расходов. Величина валовой выручки, отражающая объём средств, требуемых для обеспечения бесперебойной деятельности организаций, напрямую влияет на тарифы на электроэнергию для конечных потребителей. Согласно информации, опубликованной на сайте суда, истцами выступили ПГУП «Краевые электрические сети», АО «Объединенные электрические сети», ООО «Регионэнергосеть», а также ПГУП «Северные краевые электрические сети» и ООО «Энергосетевая компания «Парма». Об этом пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

Напомним, в августе региональное управление антимонопольной службы заявило о выявленных нарушениях в деятельности Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края. Нарушения касались необоснованного учета в тарифах части расходов ряда территориальных электросетевых компаний. В частности, речь шла о включении в тарифы определенных затрат энергетиков. Общая сумма, полученная компаниями с 2022 по 2025 год, оценивается в 2,2 млрд руб., и планировалось её изъятие в текущем году. При рассмотрении заявлений электросетевых компаний суд в большинстве случаев принял обеспечительные меры, приостановив действие предписаний.

Из судебных документов следует, что ФАС предписал министерству тарифного регулирования исключить из состава необходимой валовой выручки, например, расходы по статьям «Экономия расходов на оплату потерь электрической энергии» и «Работы и услуги производственного характера». Только для «Краевых электрических сетей» на 2025 год предписано исключить затраты на сумму более 1,3 млрд руб. В предписании в отношении ООО «Энергосетевая компания «Парма» министерству было указано проверить обоснованность включения в расходы затрат за 2023 год на оплату труда, командировочные расходы, социальные отчисления и другие статьи.

В обоснование ходатайств о принятии обеспечительных мер компании представили заключения о финансовом состоянии. Например, компания «Парма», ссылаясь на мнение экспертов, заявила, что снижение тарифа на электроэнергию в соответствии с расчетами ФАС приведёт к негативным последствиям, включая увеличение финансовых обязательств, неисполнение инвестиционной программы и возникновение судебных разбирательств. Более того, изменение тарифа поставит «Парму» в критическое положение, что может привести к банкротству к концу года, а это, в свою очередь, создаст угрозу прекращения электроснабжения потребителей, включая социально значимые объекты.

Аналогичной позиции придерживается ПКГУП «Краевые электрические сети».

Министерство тарифного регулирования воздержалось от комментариев по существу спора, отметив лишь, что предписания ФАС оспариваются в суде пятью компаниями.

