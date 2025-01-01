В Перми покажут фильм про Теодора Курентзиса Посмотреть киноленту можно в «Кристалле» 11 октября Поделиться Твитнуть

Антон Завьялов

В эту субботу, 11 октября, в Перми состоится уникальный показ документальной ленты Кристиана Бергера под названием «Теодор Курентзис. Бунтарь от классики» (18+). Как рассказали в «Пермской синематеке», зрителям представят фильм об артистическом становлении дирижера и его роли в развитии культуры города.

Документальная кинокартина рассказывает о Теодоре Курентзисе — маэстро, чья работа послужила мощным стимулом для обновления культурного ландшафта Перми. Благодаря оркестру musicAeterna, Пермь превратилась из уральского промышленного города в центр притяжения международного культурного обмена, отмечается в аннотации к предстоящему показу.

Фильм Кристиана Бергера (2016) раскрывает творческую кухню и будни дирижера и музыкантов musicAeterna. Авторы подчёркивают, что документалист запечатлел не только репетиции и концерты, но и то, как новаторские художественные взгляды Курентзиса переосмыслили образ Перми в мировом культурном контексте.

Киноленту можно увидеть 11 октября в 15:20 в «Кристалле». Показ пройдёт на языке оригинала с русскими субтитрами.

