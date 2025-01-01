В Прикамье за неделю снизилось число заболевших гриппом и ОРВИ В регионе зафиксировано почти 16 тысяч заражений Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 29 сентября по 5 октября в Пермском крае отмечено снижение числа заболевших гриппом и ОРВИ на 9,4% в сравнении с прошлой неделей. За это время фиксировано 15963 случая ОРВИ. Превышения эпидемического порога не зафиксировано. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по региону.

По данным лабораторных исследований, у заболевших ОРВИ выявляются в основном вирусы негриппозной природы, такие как парагрипп, риновирусы и аденовирусы.

Сейчас в Прикамье продолжается кампания по вакцинации населения против гриппа. На 6 октября вакцинировано свыше 717,5 тыс. чел., что составляет 28,9% от общей численности населения края, включая 283,1 тыс. детей.

Чтобы минимизировать распространение гриппа и ОРВИ, в Роспотребнадзоре рекомендуют пройти вакцинацию против гриппа, поскольку она является основным и наиболее эффективным способом защиты от этого заболевания. Информируем вас о продолжении работы передвижных пунктов вакцинации в Перми. На этой неделе жители города могут пройти вакцинацию в трёх мобильных пунктах:

— Центральный рынок (ул. Пушкина, 104, внутри оранжевого 4-этажного здания): 7-10 октября с 11:00 до 15:00. Доступна вакцина против гриппа.

— ТЦ «Знание» (ул. Крупской, 42, 1 этаж): 8 и 10 октября с 11:00 до 17:00. Доступна вакцина против гриппа.

— Парк им. Горького (площадь, рядом с Ротондой): 10 октября с 16:00 до 19:00; 11 октября с 11:00 до 15:00. Доступны вакцины против гриппа и пневмококковой инфекции.

Вакцинация проводится для всех желающих старше 18 лет. При себе рекомендуется иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Перед вакцинацией необходимо пройти осмотр у врача.

