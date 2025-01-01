ПАО «Транснефть» активизирует взаимодействие с предприятиями Пермского края Вице-президент нефтяной компании встретился с региональными властями Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба правительства Пермского края

Сегодня делегация «Транснефти» во главе с первым вице-президентом Максимом Гришаниным посетила Пермский край. Совместно с губернатором Дмитрием Махониным они посетили АО «Новомет-Пермь». Цель визита, как сообщили представители компании, — налаживание изготовления продукции для нужд «Транснефти» и углубление партнерства в рамках программы импортозамещения.

Группа компаний «Новомет» — это машиностроительный холдинг, специализирующийся на производстве оборудования для нефтедобычи. Компания занимается разработкой и изготовлением установок электроцентробежных насосов, включая решения наземного исполнения. Основные производственные мощности сосредоточены в Перми.

На производственной площадке «Новомета» делегаты ознакомились с производственным потенциалом компании, осмотрев основные цеха, включая литейный, механической обработки и сборочный. Были рассмотрены возможности сотрудничества в сфере производства и обслуживания оборудования.

Перспективы партнёрства обсуждались на рабочей встрече Максима Гришанина и главы Прикамья Дмитрия Махонина. В ходе совещания стороны обсудили вопросы взаимовыгодного сотрудничества и варианты реализации совместных проектов с «Транснефтью».

Фото: пресс-служба правительства Пермского края

Максим Гришанин подчеркнул, что «Транснефть» использует в своей деятельности преимущественно оборудование и материалы российского производства.

«Компанию связывает давнее сотрудничество с рядом промышленных предприятий Пермского края, и данная встреча послужит стимулом для расширения взаимодействия. В частности, мы заинтересованы в насосном оборудовании, производимом АО «Новомет-Пермь», и возможностях его применения в текущих условиях. Как социально ответственная компания, мы высоко ценим партнерство с регионами и тесное взаимодействие с администрациями и промышленным сектором», — отметил он.

Дмитрий Махонин, в свою очередь, отметил, что «Транснефть» является одним из ключевых операторов по транспортировке нефти и нефтепродуктов в Пермском крае. Он подчеркнул важность укрепления сотрудничества, в том числе в рамках промышленной кооперации.

«Предлагаем компании лучшее, что мы производим на территории региона. Сегодня посетили площадку предприятия «Новомет», наметили дальнейшие планы взаимодействия. У нас достаточно большое количество поставщиков, которые уже работают с «Транснефтью», — сказал глава региона.

По его словам, в ближайшее время власти направят необходимые материалы по той продукции, которая могла бы быть интересна компании. Также в планах региона подписать соглашение о социально-экономическом сотрудничестве.

Отметим, что в настоящее время в промышленной кооперации участвуют более 600 предприятий региона, которые поставляют товары и услуги 53 крупным российским и зарубежным холдингам и компаниям. Активно ведется работа по расширению географии поставок предприятий края.

