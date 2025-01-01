Летом в санаториях Прикамья отдохнуло более 49 тысяч человек Пермский край вошёл в топ-10 регионов России по количеству отдыхающих Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным портала «Санатории-России.рф», за летний сезон 2025 года в санаториях страны отдохнуло 2,16 млн чел. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество отдыхающих снизилось на 3%.

Лидерство удерживают здравницы Краснодарского края — за три месяца в них отдохнули более 500 тыс. чел. (-10% к АППГ). На втором месте с показателем 233 тыс. отдыхающих (+5%) расположились санатории Ставропольского края, на третьем — здравницы Республики Крым, принявшие 212,5 тыс. гостей (+9%).

В санаториях Приволжского федерального округа летом 2025 года в целом отдохнуло 364,1 тыс. чел. — это на 6% меньше, чем в сезон прошлого года. Но при этом доходы здравниц ПФО выросли на 13% и составили почти 11,6 млрд руб.

Лидером по количеству отдыхающих в ПФО является Республика Башкортостан — почти 65 тыс. чел. (-1%). Здравницы Пермского края приняли чуть более 49 тыс. гостей (-3%) — по этому показателю регион занимает второе место в ПФО и шестое по стране. Третье место в округе удерживает Республика Татарстан с почти 46,8 тыс. отдохнувших (-2%).

«В отрасли всё отчётливее наблюдается экономическая стагнация. Во многих регионах мы видим снижение количества отдыхающих. Для исправления ситуации здравницам необходимо пересматривать ценовую политику и искать новые направления маркетингового продвижения», — считает член правления Национальной курортной ассоциации (НКА) и основатель сервиса «Санатории-России.рф» Евгений Терентьев.

