Суд аннулировал контракт по обустройству внешнего освещения у пермского ДК Недобросовестный подрядчик мог получить 4,5 млн рублей из бюджета

Константин Долгановский

В результате судебного разбирательства, инициированного прокуратурой, был аннулирован контракт на проведение работ стоимостью свыше 4,5 млн руб. — реконструкция системы внешнего освещения в сквере ДК им. Пушкина. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Прикамья.

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск региональной прокуратуры, признав недействительным муниципальный контракт на модернизацию (реконструкцию) системы внешнего освещения.

Основанием для обращения в суд послужил тот факт, что компания-подрядчик предоставила фальсифицированные документы в составе конкурсной заявки, которая подтверждала наличие необходимого опыта работы.

В ходе рассмотрения дела удалось предотвратить незаконное взыскание с МКУ «Пермблагоустройство» суммы, превышающей 4,5 млн руб., в пользу организации, получившей контракт благодаря недобросовестному участию в торгах.

